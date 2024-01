Esistono tantissimi brand di lusso al mondo, e se dovessimo annoverarne alcuni solo per nomea, sicuramente Louis Vuitton sarebbe tra i primi in classifica. Nata nel 1886 da Georges Vuitton, il quale adoperò un innovativo sistema di chiusura delle classiche valigie per trasformarli in veri e propri scrigni, è diventata nel tempo un’icona della moda, famosa per le sue creazioni di lusso dal design altamente distintivo. Ma si sa che più ci si espone e più aumenta il rischio di false riproduzioni: infatti, la popolarità di Louis Vuitton ha portato anche a una proliferazione di falsificazioni. Per questo è importante saperne riconoscere le qualità per non farsi assolutamente ingannare!

Per gli acquirenti più attenti, saper distinguere una borsa Louis Vuitton falsa è essenziale per garantire l’acquisto di un autentico pezzo di artigianato di alta qualità.

Muori dalla voglia di conoscere i consigli più infallibili per individuare una Louis Vuitton autentica da una replica? Eccone 2 che devi assolutamente sapere!

Lo studio del design: 5 consigli

Familiarizzare con il design del modello specifico a cui sei interessata è alla base di tutto! Ogni borsa Louis Vuitton possiede delle caratteristiche distintive, come il logo in monogram, i dettagli delle cuciture, le maniglie e le chiusure.

1. Attenzione al Logo Monogram

Il monogramma L.V. ha assunto un valore nel tempo, tale da diventare un vero e proprio marchio distintivo di Louis Vuitton. Controllando attentamente la simmetria e l’allineamento delle iniziali riuscirai a riconoscere le autentiche borse di Louis Vuitton! Facci caso: hanno un monogramma impeccabile, senza errori ortografici o discrepanze nell’aspetto. La stampa Monogram è un elemento chiave: assicuratevi che sia i loghi che i motivi corrispondano alle immagini di riferimento fornite dal sito ufficiale di Louis Vuitton. Ricorda che i dettagli, come la dimensione e l’orientamento dei loghi, devono essere coerenti con le borse autentiche.

2. Qualità dei Materiali

Louis Vuitton utilizza solo materiali di alta qualità per le sue borse come la vera pelle o i tessuti più pregiati, anche per giustificare il costo elevato di ogni prodotto. Le borse autentiche sono realizzate con pellami pregiati, hardware robusto e dettagli curati. Se il materiale sembra scadente o la lavorazione appare approssimativa, allora potresti essere di fronte a una vera e propria falsificazione.

3. Precisione delle cuciture

Le cuciture di una borsa Louis Vuitton autentica saranno precise, uniformi e realizzate con filo di altissima qualità. Esamina attentamente le cuciture sulla borsa. Ricorda che questo marchio è particolarmente noto per le sue cuciture, quindi, se dovessi notare delle irregolarità come fili scadenti o errori nella lavorazione, potrebbe al 90% trattarsi di una replica. Osservare attentamente le cuciture lungo i bordi della borsa e le parti in pelle sarà la base per accertarti della qualità. Inoltre, rivolgi uno sguardo attendo anche ad accessori come le fibbie, le chiusure lampo e le borchie. Devono essere robusti, con incisioni pulite del logo Louis Vuitton.

4. Chiusure e Cerniere

Louis Vuitton sui suoi articoli non si risparmia per nulla: motivo per cui, sia l’hardware che le cerniere impiegati per le chiusure sono di altissima qualità. Controlla quindi che tutte le chiusure funzionino correttamente e siano marchiate con il logo LV. Le imitazioni spesso non sono logate e non scivolano correttamente!

5. Certificato di Autenticità

Tra le altre peculiarità, devi sapere che un qualsiasi articolo, e quindi borsa Louis Vuitton autentica, viene corredata da un certificato di autenticità. Se non sarà presente, allora quasi sicuramente si tratterà di una falsificazione.

Ulteriori accorgimenti da tenere a mente

Per evitare rischi, il nostro suggerimento è senza dubbio quello di acquistare i tuoi articoli preferiti Louis Vuitton soltanto da rivenditori autorizzati o, ancora meglio, dai negozi monomarca Louis Vuitton. In questo modo, non solo sarà più facile concludere l’acquisto serenamente, ma avrai delle certezze sia per quanto concerne la provenienza che l’autenticità.

Inoltre, se l’offerta sembra troppo buona per essere vera, allora poniti delle domande. Le borse Louis Vuitton autentiche hanno un prezzo adeguato alla loro qualità e status di lusso! Difficilmente le troverai a buon prezzo di mercato.

Infine, riconoscere una borsa Louis Vuitton falsa richiede attenzione ai dettagli e familiarità con le caratteristiche distintive della marca. Investire del tempo nella ricerca e nell’osservazione può proteggerti dall’acquisto di un prodotto contraffatto e assicurarti di possedere un autentico pezzo di moda di alta classe.