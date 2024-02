Alla Scoperta di Cristóbal Balenciaga nella nuova serie tv di Disney+

Il 2024 ha inaugurato una nuova ondata di produzioni cinematografiche biografiche con “Cristóbal Balenciaga”, un sensuale dramma d’epoca dedicato allo stilista e fondatore dell’omonimo marchio. La serie è stata acclamata per la sua bellezza visiva, con dettagli sorprendenti sulla couture di Balenciaga.

La vita di Balenciaga è iniziata nell’oscurità nella città basca di Getaria, dove è cresciuto come figlio di un pescatore e di una sarta. La sua infanzia è stata trascorsa lavorando con sua madre e all’età di 12 anni è diventato apprendista sarto. La sua fortuna cambierà quando la Marchiness de Casa Torres, una nobildonna locale, lo nota e lo manda a Madrid per una formazione formale.

La serie si concentra principalmente sulla sua transizione a Parigi nel 1937, quando ha presentato la sua prima collezione di alta moda. Questo momento è cruciale, poiché Balenciaga ha sfidato le tendenze spagnole per affermarsi nell’alta moda parigina dominata da nomi come Dior e Givenchy. Chanel stessa lo ha elogiato come un “couturier nel vero senso della parola.”

Il suo arrivo a Parigi è stato complicato dalla difficile situazione politica dell’epoca, con la città sotto occupazione nazista. Nonostante le sfide, Balenciaga ha realizzato l’importanza del suo lavoro nel portare bellezza in un mondo sempre più brutto. La sua massima notorietà è giunta negli anni ’50, quando ha creato una couture scultorea che ha stabilito nuovi standard. Tuttavia, con il successo sono arrivate le pressioni per creare collezioni ready-to-wear, che andavano contro la sua visione.

La serie presenta un cast di personaggi scintillanti, tra cui la regina del Belgio e Audrey Hepburn, entrambe clienti del designer. A differenza di altre produzioni che si concentrano sugli scandali, questa serie offre un’esperienza di lusso, proprio come i capolavori di Balenciaga. Puoi trovare “Cristóbal Balenciaga” su Disney+.