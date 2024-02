Chi c’è dietro alle campagne geniali di Jacquemus?

Jacquemus deve gran parte del suo successo non solo alla visione creativa innovativa di Simon Porte, ma anche alla strategia di marketing di Yoann et Marco, un’agenzia di marketing e comunicazione fondata da Marco Maestri (marito di Simon) e suo fratello Joann Maestri.

Questa agenzia ha lavorato intensamente con Jacquemus, creando campagne memorabili come il pop-up store floreale durante la sfilata Fall/Winter 2019-2020, dove sono stati distribuiti bouquet di fiori. Hanno utilizzato video creativi con un tocco ironico, per promuovere i prodotti come nel caso della linea “GUIRLANDE” e l’annuncio del temporary store invernale a Courchevel.

Hanno anche creato articoli unici, come una confezione di pastina con le lettere di Jacquemus e il pane e burro brandizzato come invito al temporary store della galleria La Fayette.

Una delle loro creazioni più romantiche è stata per la collezione Spring/Summer 2021: scatti di panni stesi ad asciugare in un’atmosfera vintage, con tonalità seppia e l’ombra di due amanti. Hanno anche realizzato scatti per il lancio della spiaggia brandizzata da Jacquemus a St. Tropez.

Altra idea geniale è stata un temporary shop a forma di vending machine, attivo 24/7, che trasmette il messaggio di una moda accessibile a tutti con un design accattivante.

Il successo di questa collaborazione risiede nella condivisione di contenuti creativi, curati in ogni minimo dettaglio e ben distinguibili grazie a scelte cromatiche, tagli, frame e aspetti emotivi coinvolgenti.