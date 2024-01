Hai sempre voluto visitare le case più lussuose del mondo? Vieni con noi all’interno della casa più lussuosa del Regno Unito, per rimanere letteralmente senza parole!

Questa elegante casa con piscina interna dal costo di 40 milioni di sterline è progettata e realizzata dallo studio di Design Ben Jurin. Con 4 camere da letto, 9 bagni e una superficie di oltre 1100 metri quadrati, questa residenza incarna il massimo del lusso e del comfort con finiture e dettagli ben più che eleganti a cominciare da un cancello elettrico a scorrimento, pannelli solari su tutta la superficie del tetto, doppia colonnina di ricarica per le automobili elettriche e un’autonomia del 100% dal punto di vista energetico.

Iniziamo il tour di questa casa, che promette un’esperienza di vita senza precedenti.

Collocazione della casa più lussuosa del Regno Unito

La posizione di questa casa eccezionale è una delle sue caratteristiche distintive. Situata a soli 60 minuti di guida da Liverpool, Manchester e dalla regione dei laghi, e a soli 5 minuti di distanza da un aeroporto privato, garantisce un collegamento rapido anche ai maggiori centri urbani. La vicinanza alla spiaggia, a locali, negozi e ristoranti rende questa dimora una scelta ideale per chi cerca un mix di esclusività e comodità, anche se sembra impossibile voler uscire da questo paradiso!

La zona giorno

Immergiamoci quindi nella straordinaria area living di questa residenza da sogno, un autentico spettacolo di design e funzionalità accogliente e sofisticato, dominato da una TV monumentale da 100 pollici che diventa il fulcro delle serate di intrattenimento. Un angolo divano, impreziosito da un doppio camino ai lati della tv, crea un’atmosfera avvolgente, perfetta per ritrovi familiari o serate più intime.

Il tocco distintivo è dato da un elegante tavolo da biliardo, e dalla cucina che attira lo sguardo con elettrodomestici di alta gamma, tra cui un doppio frigo dedicato alle bottiglie di vino. La doppia isola della cucina offre un’ampia area di preparazione e di godere della colazione in tutta comodità, mentre il mobile bar con apertura automatica e il raffreddatore a ossido di azoto aggiungono un tocco di esclusività e modernità. Il tavolo da pranzo, un capolavoro di design, completa un ambiente ideale per eleganti cene o riunioni di famiglia.

Le pareti in spatolato veneziano, il pavimento in porcellana e le finiture in oro-rosa conferiscono all’ambiente un’eleganza moderna e straordinaria veramente senza paragoni.

Il giardino e il patio

Il patio che avvolge elegantemente l’intera dimora a partire dall’area living, si presenta come un’estensione sublime del lusso e del comfort a partire dal prolungamento della pavimentazione. Qui ogni dettaglio è stato curato per offrire un’esperienza all’aperto senza pari. Due ampi tavoli da pranzo si abbinano a una cucina esterna completa, dotata di barbecue, frigo e lavandino, per poi proseguire con un doppio salotto all’esterno e varie chaise longue all’esterno della zona relax.

Il giardino all’inglese si presenta come un’opera d’arte paesaggistica la cui massima espressione è il salotto interrato, con ben 20 posti a sedere circondato da un bordo d’acqua a sfioro con getti d’acqua continui illuminati, al centro del quale spicca un moderno braciere.

Le sculture illuminate disseminate nel giardino aggiungono un tocco di classe unico, creando un’atmosfera magica quando il sole tramonta. Ogni angolo del giardino, la cura dei dettagli si traduce in un’esperienza visiva e sensoriale straordinaria, rendendo questo spazio all’aperto un rifugio di serenità e bellezza.

Piscina e area relax

Raggiungiamo quindi la zona relax della casa più lussuosa del Regno Unito, un’oasi di tranquillità e benessere.

Centrale in questo paradiso è una piscina a sfioro di 25 metri, sormontata da uno specchio della medesima grandezza e forma, che gode di un sistema di riutilizzo dell’acqua in eccesso per ridurre al minimo i consumi.

Si aggiungono poi un elegante spogliatoio con bagno, una doccia immensa, un bagno turco con soffitto a effetto traslucido e una vasca idromassaggio jacuzzi adiacente alla piscina che può essere riscaldata rapidamente e in base alla necessità.

La palestra attrezzata, con vetri a totale scomparsa nella parete, offre la possibilità di allenarsi immersi nella bellezza degli spazi esterni. Questa soluzione innovativa non solo consente di mantenere una connessione visiva con l’ambiente circostante, ma anche di godere di una vista panoramica mentre ci si allena.

La suite principale

La camera principale di questa sontuosa dimora emerge come un autentico rifugio di lusso.

La posizione della camera principale è studiata per offrire una vista panoramica mozzafiato sul giardino circostante, senza rinunciare alla privacy, garantita dalle tende elettriche. A questo e alle finiture lussuose, si aggiunge una tv a comparsa dal letto, che porta l’esperienza a un livello decisamente superiore.

Il bagno privato, concepito con un’attenzione scrupolosa ai dettagli, si presenta come un’oasi di eleganza. Le tonalità raffinate del nero e dell’oro-rosa creano un ambiente avvolgente e particolarmente chic. Ogni elemento, dai rivestimenti alle finiture, è stato selezionato con cura per creare un equilibrio armonioso tra lusso e comfort.

Ala separata

L’ala separata di questa magnifica dimora costituisce un’espansione di praticità e comfort grazie alla lavanderia ben organizzata, situata strategicamente con accesso diretto dal vialetto del garage, che semplifica le attività domestiche, consentendo un facile scarico della spesa senza dover attraversare l’intera casa o senza dover occupare la cucina a vista.

La stanza dei controlli, che ospita tutte le componenti elettriche della casa e permette una manutenzione e una gestione ottimali anche dal punto di vista elettronico nonostante l’enorme quantità di dispositivi, si fa apprezzare enormemente per la praticità e la posizione defilata.



Completano questo spazio la camera degli ospiti, che offre un’esperienza di soggiorno lussuosa e accogliente fin nei minimi dettagli e la terza camera da letto che, con il suo affascinante letto galleggiante, rappresenta un esempio di design innovativo e audace. Il letto, apparentemente sospeso in aria, grazie anche a un’illuminazione studiata appositamente per lo scopo, crea un’atmosfera unica e sorprendente.

I bagni privati in marmo bianco conferiscono alle camere un tocco di eleganza e luminosità ulteriore, già garantita dall’affaccio esterno sul piazzale principale.

Le altre stanze all’ingresso

L’ingresso, luminosissimo grazie al gigantesco portone a vetri alto 4 metri, dispone di quattro porte su altrettante stanze:

lo studio, rifinito in modo eccezionale;

un’altra camera da letto con tv incassata nel muro e bagno privato;

un ulteriore bagno completamente nero, con finiture in oro-rosa dedicato agli ospiti e a portata della zona giorno;

il salotto con vista sulla piscina dotato di televisore, impianto stereo, camino e divano angolare con postazioni di ricarica per dispositivi elettronici, perfetto per rilassarsi, intrattenere gli ospiti o godere di momenti di svago.

La casa più lussuosa del Regno Unito come avrai certamente capito,non è solo una dimora ma un capolavoro architettonico che unisce stile, comfort e sostenibilità. Ogni dettaglio è stato attentamente progettato per offrire un’esperienza di vita senza eguali. Un viaggio in questa casa è un’immersione nel mondo del lusso, offrendo un ritiro sereno che rimarrà impresso nella memoria di chiunque abbia la fortuna di varcarne la soglia.