39° Snow Polo World Cup St. Moritz 2024: Eleganza e Competizione

Ogni anno, il mondo guarda con interesse mentre St. Moritz si trasforma in un’epicentro globale del polo durante l’ultimo fine settimana di gennaio. Risale al 1985 l’anno della prima apparizione mondiale del Polo sulla Neve in questa affascinante località. Nel 2024, il 39° Snow Polo World Cup St. Moritz è pronto a sorprendere ancora una volta, portando squadre provenienti da tutto il mondo a competere sul lago ghiacciato di St. Moritz.

Oltre al campo di polo di dimensioni notevoli, alle tribune e al Polo Village con varie attrazioni, è stato realizzato un incredibile exploit ingegneristico: i tendoni per il riscaldamento dei pony da polo direttamente sul lago ghiacciato. Questo progetto ha richiesto l’utilizzo di circa 3.900 tonnellate di materiale ed è una testimonianza dell’impegno per creare un’esperienza straordinaria.

La prima giornata del torneo di Snow Polo ha inizio oggi, il 26 gennaio, con i primi tre incontri che promettono spettacolo. La settimana culminerà nella Finale di domenica, il 28 gennaio 2024, con tutto il lusso e lo stile che ci si aspetta dal principale torneo di snow polo al mondo.

Sei squadre di alto profilo sono pronte a impegnarsi in una competizione intensa, garantendo agli spettatori momenti di polo mozzafiato. Quest’anno, ci saranno tre nuovi capitani a guidare le squadre, portando ulteriori elementi di eccitazione alla competizione, insieme ai veterani che fanno il loro ritorno.

In occasione della 39esima Snow Polo World Cup St. Moritz, Villa Sandi ha presentato una speciale edizione dell’Asolo Superiore DOCG Extra Brut, creata per celebrare la partnership con questo prestigioso torneo di polo globale. La bottiglia, con riflessi argentei sfumati ottenuti tramite un processo speciale, presenta un’etichetta che cattura la dinamicità, l’energia e l’eleganza di questo sport attraverso un giocatore a cavallo. Questa edizione limitata è già disponibile in selezionati hotel e ristoranti di St. Moritz, oltre che online sul sito dell’azienda.

Il 39° Snow Polo World Cup St. Moritz 2024 è pronto a stupire gli amanti del polo e gli appassionati di lusso. Con un mix di azione sportiva di alto livello e uno scenario straordinario, questo evento offre un’esperienza indimenticabile in uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Non perdete l’opportunità di essere parte di questa celebrazione unica del polo su neve e ghiaccio.