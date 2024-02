The Glucose Goddess: il nuovo metodo che sta facendo riguadagnare la salute a milioni di persone

Per affrontare l’inizio dell’anno con un sorriso vogliamo mostrare un volto nuovo, quello di Jessie Inchauspé alias The Glucose Goddess (3 milioni di follower su Instagram). La biochimica francese è diventata nel giro di due anni una delle personalità più influenti della nutrizione, insegnandoci a livellare i livelli di zucchero nel sangue e ritrovare energia, con consigli semplici e facili da adottare. Come ad esempio: reintrodurre i cibi salati a colazione, aggiungere l’aceto ai nostri piatti e alle nostre bevande e concentrarci sulle verdure, le nostre migliori alleate.

Quando questa giovane donna è entrata nelle nostre vite due anni fa, è stato per parlarci del livello di zucchero nel sangue e dell’arte di contrastare la lentezza dovuta alle conseguenze dei picchi di zucchero nel sangue. Il suo primo libro “Make your sugar revolution” (ed. Robert Laffont) è stato tradotto in 41 lingue e ha venduto più di 1 milione di copie. Il suo secondo libro “Glucose Goddess, il metodo”, pubblicato nel maggio 2023, sta riscontrando lo stesso successo, con 1,5 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Le chiavi del suo successo? Consigli originali – integrare meglio l’aceto nella dieta, iniziare il pasto con fibre e verdure, fare un po’ di esercizio fisico dopo il pasto – e immancabile ottimismo.

Questa fantastica avventura, tuttavia, iniziò con un terribile scherzo del destino. A 19 anni, Jessie si ruppe la spina dorsale gettandosi da una cascata. Confida: “Io, che ho sempre avuto un’esistenza facile e tranquilla, mi sentivo come se fossi stata catapultata all’inferno. Il mio corpo guariva facilmente, ma la mia salute mentale era distrutta: attacchi di panico, depressione, ansia… Avevo sintomi di dissociazione e mi rendevo conto che senza la mia salute non ero niente. Per riconnettermi con il mio corpo, sono andata a fare un master in biochimica negli Stati Uniti e sono entrata in una start-up di genetica nella Silicon Valley. Ho lavorato come una matta, mi sono divertita molto, ho imparato come si presentano le idee ai team, ho imparato tante cose, gli ingegneri, l’analisi dei dati… Lì ho avuto la possibilità di provare un sensore di glicemia come esperimento pilota, e quello che ho scoperto è stato pazzesco: più picchi di glucosio avevo, peggiore era la mia salute mentale. Ho approfondito ogni studio possibile e ho capito che non ero sola: anche le persone senza diabete sperimentano, senza saperlo, picchi di zucchero nel sangue, che causano stanchezza, appetito eccessivo, problemi cutanei, ormonali o psicologici”.

Nel 2024, la trentenne biochimica viene proiettata alla guida di un vero e proprio piccolo impero del benessere lanciando all’inizio dell’anno sia il suo canale YouTube con video di una ventina di minuti di buon coaching, che un nuovo integratore alimentare chiamato Anti-Spike.



Questo integratore alimentare da assumere prima dei pasti mira a ridurre i picchi di glucosio, e si basa sull’unione di 4 elementi fondamentali: foglia di gelso, estratto di limone, cannella e antiossidanti.

La Glucose Goddess afferma che il suo prodotto è il migliore sul mercato e promette enormi benefici se associato ai suoi consigli alimentari. La Glucose Revolution di Jessie Inchauspé è appena cominciata!