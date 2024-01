Le moto di lusso non sono più solo mezzi di trasporto, ma vere e proprie opere d’arte su due ruote. Il futuro delle moto di lusso è caratterizzato da tecnologie all’avanguardia, design futuristici e prestazioni straordinarie. In questo articolo, esamineremo da vicino le caratteristiche che renderanno le moto di lusso del futuro una combinazione perfetta di stile e innovazione, i prezzi delle moto di lusso e i 10 concept rivoluzionari che prenderanno d’assalto il futuro dell’industria delle due ruote.

Le tecnologie all’avanguardia

Le moto di lusso del futuro saranno caratterizzate da una serie di tecnologie all’avanguardia, che le renderanno più sicure, performanti e confortevoli. Come anche altri ambiti che coinvolgono la tecnologia, sulle moto del futuro potremo certamente vedere:

La guida autonoma: la guida autonoma è una tecnologia che sta rapidamente diventando realtà nel mondo delle automobili, e sta iniziando a farsi strada anche nel mondo delle motociclette. Le motociclette a guida autonoma potrebbero offrire un livello di sicurezza senza precedenti, riducendo il rischio di incidenti.

Anche se sembra di parlare di un futuro lontano anni luce, molti concept, ma non solo, sono già progettati per integrare almeno in parte tutte queste tecnologie che renderanno completamente diversa l’esperienza della guida.

I prezzi delle moto di lusso del futuro

Il lusso ha sempre avuto prezzi elevati, e le moto non fanno certamente eccezione. L’aggiunta di tecnologie ancora così avanzate e ovviamente particolarmente costose da integrare potrebbe ulteriormente far risaltare determinate moto di lusso elevandone ulteriormente il prezzo.

È indispensabile considerare poi tutti i fattori che influenzano il prezzo di una moto di lusso:

Il marchio: le motociclette di marchi prestigiosi, come BMW , Ducati e Harley-Davidson , sono generalmente più costose delle motociclette di marchi meno noti e desiderabili.

Da quanto si vede al momento e in considerazione dei costi dello sviluppo della tecnologia integrata nei concept delle moto di lusso del futuro, il costo potrebbe facilmente raggiungere o anche superare i 100k euro.

I 10 concept di moto di lusso del futuro

Definire il panorama delle moto di lusso dei prossimi anni e decenni non è semplice, tuttavia attraverso questi dieci concept spesso presentati a eventi quali l’EICMA possiamo sicuramente farci un’idea più definita del percorso creativo che le case produttrici stanno intraprendendo. Da tecnologie all’avanguardia a design mozzafiato, questi concept promettono di trasformare il concetto stesso di moto di lusso, offrendo uno sguardo intrigante su ciò che il futuro riserva agli appassionati del due ruote.

BMW Motorrad VISION NEXT 100

La BMW Motorrad VISION NEXT 100 è un concept di moto che celebra il centenario della BMW, presentato nell’ambito della mostra “Iconic Impulses” a Los Angeles. L’idea principale è quella di un motociclismo nel contesto di un mondo interconnesso, offrendo un’esperienza analogica in un’era digitale. Il design integra il pilota e la moto, eliminando la necessità di casco e indumenti protettivi. Il telaio flessibile consente una guida senza l’uso di snodi, mentre il motore boxer diventa un’unità a emissioni zero, variando la sua prestazione in base alla situazione di guida. La moto rappresenta un salto nel futuro, con dettagli come il riflettore metallico, la carrozzeria in fibra di carbonio e pneumatici a profilo variabile. La VISION NEXT 100 simboleggia l’esperienza ultima di guida secondo BMW, unendo stile e tecnologia di livello avanzato.

BMW Motorrad Concept Link

Caratterizzato da un design elettrico e connesso, questa interpretazione futuristica di scooter vanta un minimalismo hi-tech, evidenziando i componenti meccanici principali. La sua sagoma lunga, bassa e robusta, insieme a dettagli come i cavi arancioni visibili, le ruote lenticolari e una sella regolabile, riflettono l’approccio distintivo di BMW. La tecnologia avanzata include un vano portaoggetti touch accessibile tramite una giacca impermeabile speciale e un display digitale al posto della tradizionale strumentazione. Il concept si inserisce in una visione futuristica della mobilità quotidiana, unendo trasporto e comunicazione.

Yamaha MOTOROiD 2

La MOTOROiD è una moto che sovverte completamente il concetto tradizionale di motocicletta. È concepita come un essere vivente autonomo, dotato di tecnologia di guida autonoma e bilanciamento automatico attraverso il sistema Active Mass Center Control System (AMCES). Inoltre, la moto riconosce in modo autonomo il suo utilizzatore grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale. Il design della moto si allontana notevolmente dai canoni tradizionali, con un motore elettrico completamente integrato nella ruota posteriore e la mancanza di un tradizionale manubrio.

Lazareth LMV 496

Crederesti mai di veder volare una moto? Questo è il sogno di Ludovic Lazareth! Diversamente dai tradizionali prototipi di moto volante, questa innovativa creazione utilizza quattro turbine a reazione incastonate nelle ruote anziché eliche. Progettate dalla tedesca Jetcat, queste turbine, simili a quelle degli aerei a getto ma più piccole, sono ispirate al funzionamento dei velivoli a decollo verticale come l’Harrier. Nonostante l’accento sulla capacità di volo, Lazareth non trascura la potenza del motore, impiegando il V8 Maserati presente anche nella LM 847. Nonostante LMV 496 sia ancora un prototipo, il preparatore francese sembra determinato a portare questa straordinaria creazione sul mercato.

Kawasaki J Concept

Una prospettiva fantasiosa e avveniristica del futuro dei mezzi di trasporto privati urbani e suburbani. Questo concept è ideato per incarnare un sistema di mobilità personale del futuro che si adatta alle diverse esigenze di viaggio. La caratteristica chiave che consente questa flessibilità è rappresentata dalle due ruote anteriori che scorrono su guide separate. Questo design consente di passare dalla modalità comfort, con un’ampia corsia anteriore per una posizione di guida eretta e una buona visuale in città, alla modalità sportiva, con una corsia più stretta per una posizione di guida aerodinamica durante le sessioni sportive. Il concetto utilizza la tecnologia Gigacell sviluppata da Kawasaki per alimentare il motore elettrico, aggiungendo un tocco di innovazione alla sua visione del futuro della mobilità personale.

NeuTron Bike

La NeuTron Bike rappresenta la prossima fase nello sviluppo delle motociclette futuristiche da parte di Parker Brothers. La grande innovazione di questa moto è nel design e nel fatto che sia effettivamente acquistabile in vari modelli, per un prezzo compreso tra i 55k e i 75k dollari.

BMW Alpha

Questa concept di Mehmet Doruk Erdem, trae ispirazione per questo progetto dalla visione del film “Indian, la grande sfida”, che ha suscitato nel designer una profonda passione per le moto storiche, portandolo a documentarsi sulla loro evoluzione nel tempo.

La moto da record di velocità ideata da Erdem presenta una carenatura che richiama il profilo di uno squalo e trae ispirazione dai mezzi che un tempo si sfidavano sul lago salato di Bonneville. Il concept Alpha unisce elementi classici a tocchi moderni, creando un risultato esteticamente atemporale e apparentemente sbilanciato. La sua progettazione riflette una fusione unica tra la tradizione e l’innovazione, con un omaggio ai veicoli che hanno fatto la storia delle corse su pista.

Honda Riding Assist

Dopo aver visto la moto che può volare, passiamo alla moto che si guida da sola!

La versione attuale del sistema Riding Assist progettato per la prima volta da Honda nel 2017, oltre al sistema di autobilanciamento originale, implementa la possibilità di mantenere l’equilibrio sia in posizione verticale che in curva a bassa velocità. Questo risultato è ottenuto tramite un forcellone mobile rispetto all’asse di rotazione della moto.

Grazie a sensori radar, telecamere e la tecnologia liDAR il sistema crea una mappa tridimensionale intorno al veicolo. Questo consente controlli automatici su freni, acceleratore, sterzo e la postura del pilota, monitorata attraverso la pressione esercitata su manopole e pedane. Una novità importantissima e davvero futuristica soprattutto in chiave sicurezza.

Akrapovic Full Moon

La moto della casa Slovena si distingue per la ruota anteriore da 30 pollici e un design particolarmente insolito. Presenta inoltre un manubrio elettronico, senza cavi visibili, e sospensioni che si adattano automaticamente, abbassandosi in fase di parcheggio. La moto è un equilibrio tra eccellenza artigianale e innovazione del design che colpisce immediatamente lo sguardo.

Dodge Tomahawk

La Dodge Tomahawk è sinonimo di potenza estrema grazie ai suoi 500 cavalli, accompagnati da un design unico a quattro ruote. Pensata esclusivamente per la mostra, la casa ha comunque cercato di portarla in produzione con meno di 10 esemplari messi in vendita per la cifra di 550k dollari!

Il futuro delle moto di lusso si presenta avvincente e promettente. Con tecnologie all’avanguardia, design mozzafiato e una varietà di opzioni di prezzo, le moto di lusso del futuro stanno per ridefinire l’esperienza di guida di lusso. Le moto di lusso del futuro sembrano pronte a portarti in un viaggio emozionante e avveniristico su strada.