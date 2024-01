Guida ai nuovi Hotel di Lusso del 2024 in Italia

L’Italia, rinomata per la sua ricca storia, la cultura affascinante e i paesaggi mozzafiato, sta per aggiungere alcuni gioielli di lusso alla sua lista di destinazioni imperdibili per i viaggiatori più esigenti. Il 2024 è destinato a essere un anno speciale per il settore alberghiero italiano, con l’apertura di nuovi hotel che offrono servizi di classe mondiale, design elegante e una vista spettacolare. In questo articolo, ti guideremo attraverso i nuovi hotel più attesi del 2024 in Italia.

Firenze – Auberge Resorts Collection fa il suo debutto a Firenze con un complesso di tre edifici del XVI secolo che è stato trasformato in un’oasi di lusso. L’edificio principale, una volta una scuola, è stato trasformato in un hotel con 61 camere, 20 suite e una master suite di 210 metri quadrati. Gli ospiti possono godere di giardini barocchi con vista sul Duomo da un lato e vigneti lussureggianti del Chianti dall’altro. Il cuore dell’hotel è un incantevole giardino interno illuminato da un lucernario e circondato da alberi di limoni. Il ristorante, la sala da giardino con vetri, il bar e la cigar lounge offrono un’esperienza culinaria senza pari. Non da meno è il bar a bordo piscina con cocktail innovativi a base di legni.

Auberge Resorts Collection Firenze

Roma – Romeo

Questo nuovo hotel di Roma è un’opera d’arte architettonica firmata da Zaha Hadid Architects ed è situato in un maestoso palazzo cinquecentesco nei pressi di Piazza del Popolo. In passato, questa dimora apparteneva alla famiglia Serroberti-Capponi, ma ora è pronta a offrire soggiorni da sogno. Uno dei punti salienti di Romeo Roma è “Il Ristorante”, diretto da Alain Ducasse, il celebre chef pluripremiato, noto come il più stellato al mondo. Gli ospiti avranno l’opportunità di sperimentare la cucina gourmet di alto livello in un ambiente di classe.

Questo hotel di lusso dispone anche di un cortile con piscina coperta e all’aperto, che offre una vista spettacolare sulle rovine archeologiche circostanti. Per un momento di relax e indulgenza, c’è anche uno spazio benessere di alto livello, La SPA Sisley Paris, dove gli ospiti possono godersi trattamenti e massaggi rilassanti.

Milano – Rocco Forte House

A Milano, la città della moda e dello stile, sta per aprirsi un nuovo capitolo di lusso con l’apertura di Rocco Forte House. Situato in via Manzoni 46, all’angolo di Via della Spiga, questo prestigioso hotel è ospitato in un edificio recentemente ristrutturato, grazie al talento di Asti Architetti. Gli interni sono stati magistralmente curati da Olga Polizzi, la direttrice del Design di Rocco Forte Hotels, insieme a Paolo Moschino per Nicholas Haslam.

Rocco Forte House offre un’esperienza unica, con 11 appartamenti esclusivi, ognuno dei quali è un rifugio di eleganza e raffinatezza. Ma ciò che rende Rocco Forte House ancora più speciale è la sua intima caffetteria progettata nel cortile al piano terra. Qui, gli ospiti potranno gustare prelibatezze locali e internazionali in un’atmosfera chic e rilassante, perfetta per una pausa durante una giornata di shopping o per una serata romantica.